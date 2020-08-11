ذكرى وفاة نور الشريف الخامسة: صائد الجوائز ومكتشف النجوم

تحل اليوم الذكرى الخامسة لوفاة الفنان نور الشريف، والذي رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا، قدم خلالها عددًا كبيرًا من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وفي التقرير التالي نوضح أبرز معلومات عن الفنان الراحل:

- بدأ نور الشريف مشواره الفني عن طريق الفنان سعد أردش الذي رشحه للعمل معه فأسند إليه دورًا صغيرًا في مسرحية "الشوارع الخلفية".

- كان لاعب كرة قدم في فريق الأشبال بنادي الزمالك.

- وقف على خشبة المسرح لأول مرة في حياته وهو طالب بالسنة الأولى من المرحلة الإعدادية.

- تعرف علي الفنان عادل إمام خلال بروفات مسرحية "جوليو ورومييت"، الذي قدمه للمخرج حسن الإمام ليظهر في فيلم "قصر الشوق".

- تزوج من الفنانة بوسي، واستمر زواجهما لمدة طويلة حتى تم الفراق عام 2006 ثم عادا مرة أخرى نهاية عام 2014، ولهما أولادهما "سارة ومي".

- في عام 1999 قدم فيلم "العاشقان"، الذي قام فيه بتجربة الإخراج لأول مرة.

- تم اختيار 7 أفلام للفنان نور الشريف في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996 وهى: زوجتى والكلب (1971)، وأبناء الصمت (1974)، والكرنك (1975)، وأهل القمة (1981)، وحدوتة مصرية (1982)، والعار (1982)، وسواق الأتوبيس (1982).

- قدم في التلفزيون المصري عددًا من المسلسلات أشهرها: لن أعيش في جلباب أبي، والرجل الأخر، وعائلة الحاج متولي.

- وكانت له تجارب مميزة خلال السينما منها: فيلم الصرخة، وأيام الغضب، ودماء علي الأسفلت، والطيب والشرس والجميلة، وكانت أخر أعماله فيلم "بتوقيت القاهرة" عام 2014 .

- خلال الاحتفال بمئوية السينما العالمية عام 1996، اختار النقاد له فيلم "سواق الأتوبيس"، أفضل ثامن فيلم في السينما المصرية.

- له تجارب في مجال تقديم البرامج التلفزيونية، وهي: "مع نور الشريف"على قناة دريم، وبرنامج المسابقات "وزنك ذهب"على تلفزيون أبو ظبي.

- فاز بجائزة أحسن ممثل فى مهرجان القاهرة السينمائي، الذى أقامته جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية فى دورته الثانية فى سبتمبر 1977.

- فى جوائز الدولة للسينما لعام 1980، حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "مع سبق الإصرار".

- اكتشف العديد من النجوم منهم: حسن الرداد، وعمرو يوسف، وأحمد العوضي، وأيتن عامر، ودينا فؤاد.