ليلى علوى في ذكرى رحيل نور الشريف: "تاريخه الفني ساكن قلوب محبيه"

حرصت الفنانة ليلى علوي، على إحياء الذكرى الخامسة لرحيل الفنان نور الشريف، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 11 أغسطس من عام 2015.

وكتبت ليلى علوى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نور.. إسمه لوحده راحة وبهجة وطمأنينة، عاش عمره كله ليه من اسمه نصيب، كان فعلًا نور في حياة كل اللي حواليه".

وتابعت: "الفن والتاريخ اللي سابه لسه لحد النهاردة ساكن قلوب وأرواح محبيه، كان قريب وصاحب وحبيب لكل الناس مش بس عيلته وأصحابه ومعارفه.. تاريخ طويل من الفن والإخلاص للفن رسمهم نور الشريف بروحه وبجهد ما خفش ولا أختفى لحظة لحد ما ربنا أمر باسترداد وديعته".

واختتمت ليلى علوي منشورها قائلةً: "دعواتنا للفنان الكبير والإنسان العظيم نور الشريف في ذكراه بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن نور الشريف، بدأ حياته الفنية عام 1964 قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم مئات الأعمال السنيمائية والتليفزيونية قبل وفاته، وترك 7 أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم مصري في القرن العشرين، وهما "سواق الأتوبيس، وزوجتي والكلب، وأهل القمة، العار، وأبناء الصمت، والكرنك، وحدوتة مصرية".