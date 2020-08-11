"تعليم القاهرة" توفر وسائل مواصلات لنقل أعضائها للجان الانتخابات

دعا محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، المعلمين وجميع العاملين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ، مؤكدا أن صوت كل ناخب أمانة والانتخابات واجب وطني لابد من المشاركة فيه.

وأضاف عطية لـ"الوطن" أنه جرى توفير وسائل المواصلات للعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية للذهاب للجان الانتخابية تيسيرًا عليهم وتشجيعاً لهم للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات.

ونظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وقفة أمام ديوان عام المديرية بحضور عدد من القيادات تحت شعار: "انزل شارك.. صوتك أمانة"، للدعوة للمشاركة في الانتخابات.