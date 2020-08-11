النائب ضياء الدين داود يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمسقط رأسه
كتب:
سهاد الخضري
02:24 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أدلى النائب ضياء الدين داود بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الجمرك الابتدائية بنات بمحافظة دمياط.
ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.