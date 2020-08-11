رئيس التحرير

محمود مسلم

النائب ضياء الدين داود يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمسقط رأسه

كتب:

سهاد الخضري
02:24 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
ضياء داود

ضياء داود

أدلى النائب ضياء الدين داود بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الجمرك الابتدائية بنات  بمحافظة دمياط.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

اقرأ المزيد:

محافظ دمياط تتفقد لجان الاقتراع

"رياضة دمياط" تدفع بكراسي متحركة لمساعدة كبار السن في الانتخابات

توافد الناخبين على لجان دمياط للإدلاء بأصواتهم في الشيوخ

محافظ دمياط تتفقد لجان التصويت قبل انطلاق انتخابات "الشيوخ" بساعات