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محمود مسلم

وزيرة البيئة تدلي بصوتها في انتخابات "الشيوخ" بمصر الجديدة

كتب:

منة الصياد ودينا عبدالخالق
02:08 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
وزيرة البيئة تدلي بصوتها في انتخابات "الشيوخ" بمصر الجديدة

وزيرة البيئة تدلي بصوتها في انتخابات "الشيوخ" بمصر الجديدة

 أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ظهر اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنة مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

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