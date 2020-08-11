المصري لحقوق الإنسان يشيد بقرار "الوطنية" بتخفيض أعداد مندوبي المرشحين

أشاد التحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بتخفيض عدد مندوبي المرشحين باللجان من 6 إلى 3 داخل اللجنة، بجانب تواجد وسائل الإعلام وإلغاء الحبر الفسفوري منعا للعدوى من فيروس كورونا.

وأعلن التحالف رصد متابعيه عدم اتباع تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك كما يلى:

بمحافظة الشرقية:

- بلجان مدرسة كفر البلاسي بندر فاقوس بالشرقية .

- لجنة 57 مدرسة الساق الوطني.

- مدرسة كفر عبد العزيز الابتدائية بشارع وادي النيل بالزقازيق.

- لجنتي رقم 621 ، 622 بمدرسة ربيع فلاح بديارب نجم .

بمحافظة قنا:

- اللجنة رقم 383 بمدرسة الهدايات الابتدائية بنقادة

- اللجنة رقم 374 بمدرسة الثانوية بنات بنقادة

- لجنة مدرسة نقادة البحرية بمحافظة قنا .

وبمحافظة بني سويف:

- لجنة رقم 301 بمدرسة طحا البيشة الابتدائية المشتركة ببا .

- اللجنة رقم 294 بجمعية تحفيظ القران ببا.

وبمحافظة القاهرة:

- مدرسة طرة الإعدادية بنين – قسم المعادي .

- مدرسة الوحدة الابتدائية

- لجنة 173مدرسة الاميرية الثانوية بنين.

- مدرسة الشيماء الثانوية بنات بعزبة الورد بالمعادي.

- لجنة 229ابطال بورسعيد بحدائق القبة

- لجنة 224 مدرسة غمرة الثانوية الصناعية .

- لجنة 24 بمدرسة التوفيقية بشبرا أول .

- لجنة 63 بمدرسة عابدين الثانوية.

- لجنة 357 بمدرسة السيدة عائشة بالمرج.

بمحافظة البحيرة:

- لجنة رقم 601 بمدرسة بنى الدلنجات

- لجنة رقم 603 بمدرسة الثانوية بنات

- لجنة 611 شركة الكهرباء

- لجنة 621 مدرسة الطايلية الابتدائية.

- لجنة 654 الإصلاح الزراعي بقرية كوم زمران.

وبمحافظة سوهاج:

- لجنة 71 بمدرسة ساحل طهطا الابتدائية

- لجنة 72 بمدرسة ساحل طهطا

- لجنة 70 بمعهد ساحل طهطا

- لجنة 69 معهد ساحل طهطا الإعدادي

- لجنة 62 بالمدرسة الابتدائية المشتركة بطهطا

- لجنة 64 بمدرسة خالد بن الوليد، لجنة 65 بمدرسة التحرير بالنجع