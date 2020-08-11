"التحالف المصري لحقوق الإنسان": إقبال متوسط في انتخابات "الشيوخ"

رصد التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية في محافظات والجيزة، الإسكندرية، بنى سويف، قنا، أسوان، الشرقية والغربية، عدد من الملاحظات أهمها تأخر فتح بعض اللجان ونسب إقبال متوسطة في أول ساعتين لبدء التصويت، ورصد مراقبو التحالف اقبالاً متوسطاً للناخبين كالتالى: بمركز إدفو محافظة أسوان شهدت اللجان أرقام 164 بلجنة المعهد الازهرى - واللجنة 165 بمدرسة السلام الابتدائية بقرية المويسات - واللجنة رقم 203 بمجمع البصلية بحري بالمعمارية- واللجنة 210، لجنة السيدات بالمدرسة المشتركة بالصعايدة قبلى، ولجنة المعهد الدينى بالصعايدة قبلى، اقبالاً متوسطاً على التصويت.

وبمحافظة الشرقية شهدت اللجنة 937 بمدرسة الشهداء كفر حمودة مركز ههيا - ولجان مدرسة شريف بيومى الإعدادية ومقرها ام الزين - ومدرسة الشهيد صفوت شكر الابتدائية، اقبالاً متوسطاً على التصويت. وبمحافظة الجيزة شهدت لجان: مجمع مدارس صفية زغلول - مدرسة المعتمدية الابتدائية بنين - مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات- الشهيد محمود عبد المنعم الإعدادية - مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي - تاج الدول الثانوية بنات - امبابة الثانوية العسكرية بنين، اقبالاً متوسطاً على التصويت.

وبمحافظة بنى سويف شهدت لجان - مدرسة الشهيد معتز الابتدائية بقرية سنور مركز بنى سويف- لجنة رقم 54 المدرسة الإعدادية بقرية بنات بلفيا مركز بنى سويف- لجنة رقم 28 مدرسة الشهيد عبد الصمد الابتدائية بتزمنت الشرقية - لجنة رقم 6 مدرسة الشهيد سعد محمد محمد – حسن أبو سليم – مركز بني سويف- لجنة رقم 320 مدرسة جمال عبد الناصر بكوم الصعايدة مركز ببا - لجنة رقم 25 مدرسة الشهيد أسامة على عبيد – الحلابية – مركز بنى سويف - لجنة رقم 26 الوحدة الصحية بالحلابية، مركز بنى سويف - لجنة رقم 27 المجلس القروي تزمنت الشرقية - لجنة رقم 16 المدرسة الإعدادية بقرية بنى بخيت - لجنتى رقم 341، 342 مدرسة الشهيد بدير فتحي قرية البرانقة مركز ببا - لجنة رقم 304 المدرسة الابتدائية بالضباعنة اقبالا متوسطا على التصويت.

وبمحافظة قنا شهدت لجان مدرسة نقادة البحرية واللجنة رقم 375 بلجنة الإدارة الزراعية بنقادة واللجنة رقم 373 مدرسة نقادة البحرية، اقبالاً متوسطاً. وبمحافظة الغربية شهدت لجان مدرسة الاحمدية الثانوية شارع المدارس طنطا، لجان الشهيد احمد سرحان بمحلة مرحوم الإعدادية سابقا، مدرسة الشهيد اصلان مجمع مدارس الصناعات الجلاء بطنطا مدرسة الميكانيكية شارع البحر بطنطا اقبالا متوسطا على التصويت

بمحافظة الإسكندرية: كان الاقبال متوسط بلجان - لجنة 13، 14، 15، 16 مدرسة الدكتور مصطفى مشرفة - مدرسة بوسعيد الرسمية للغات. كما رصد مراقبو التحالف تأخر فتح بعض اللجان- بلجان المعهد الازهرى بطنطا - اللجنة رقم 206 مدرسة الشهيد مصطفى على - اللجنة رقم 141 بمدرسة امبابة الثانوية العسكرية - مدرسة كفر عبد العزيز بحسن صالح بمحافظة الشرقية - ولجنة مدرسة الزوايدية بمركز ادفو بمحافظة اسوان ولجان مدرسة إبراهيم ثابت الابتدائية بجوار مدرسة الصنايع بنات بفاكوس شرقية.