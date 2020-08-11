التلاوي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة التربية الرياضية بالزمالك

أدلت السفيرة مرفت تلاوي وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة والرئيس السابق للمجلس القومي للمراة بصوتها اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت على أهمية المجلس لإثراء الحياة السياسية المصرية بصفته الغرفة الثانية للبرلمان، ويقوم مجلس الشيوخ بدراسة القوانين المحالة إليه من البرلمان أو من مؤسسة الرئاسة بشكل دقيق ومتأن وإعادة تحويلها إلى مجلس النواب.

وأضافت التلاوي أن مجلس الشيوخ سيضم كفاءات وخبرات متنوعة وفِي جميع المجالات.