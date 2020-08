الحر يؤثر في شباك التذاكر البريطاني وفيلم راسل كرو يتصدر

واصل فيلم Unhinged لبطله راسل كرو، تصدر شباك التذاكر في بريطانيا، بإجمالي إيرادات 117.633 جنيه إسترليني أي ما يعادل 154 ألف دولار تقريبا، في نهاية الأسبوع.

وبذلك انخفضت أرباحه 34% عن الأسبوع الماضي، على الرغم من زيادة عدد الشاشات من 243 إلى 270.

وأثرت موجة الحر في جميع أنحاء إنجلترا على شباك التذاكر في المملكة المتحدة وأيرلندا، بحسب موقع Variety.

فيلم Unhinged من إخراج ديريك بورتي، وتأليف كارل إلسورث، ويشارك في البطولة كل من جيمي سيمبسون، جابرييل بيتمان.

وبطل الفيلم راسل كرو، ممثل ومنتج ولد عام 1964، وترشح لعدد كبير من الجوائز، منها 3 مرات أوسكار وحصدها مرة عن دوره في فيلم المصارع، وترشح لجائزة جولدن جلوب 6 مرات، ولبافتا 3 مرات.

وشارك راسل كرو في عام 2019 بفيلم True History of the Kelly Gang، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل The Loudest Voice.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد من الأفلام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلقت العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها، وجرى تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية، إلى وقت لاحق منها "أوسكار، بافتا وجولدن جلوب".