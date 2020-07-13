بينهم راسل كرو.. نجوم هوليود ينعون الممثلة الراحلة كيلي بريستون

تركت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، الكثير من الحزن داخل قلوب عدد كبير من نجوم هوليود، وذلك عقب رحيلها عن الحياة اليوم، عن عمر ناهز الـ 57 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان الثدي.

وكتب عدد من نجوم هوليود كلمات مؤثرة، في وداع الراحلة والتي كانت زوجة الممثل الذي رشح لجائزتي أوسكار جون ترافولتا.

كتب راسل كرو عبر تويتر: "لا أتذكر أين، ولكن أعتقد أني التقيت كيلي بريستون أول مرة في أواخر عام 92. يا لها من شخص جميل.. لم أراها كثيرًا، ولكنها كانت دائمًا كالجوهرة اللامعة. كل الحب لعائلتها".

وقال الممثل جوش جاد: "أنا في حالة صدمة، يا لها من ممثلة وشخصية جميلة ومدهشة. من المحزن جدا أن نسمع وفاتها في سن مبكر. قلبي يذهب إلى جون ترافولتا وجميع أفراد أسرتها.. يا لها من خسارة."

وكتب الممثل الكوري Daniel Dae Kim: "كنت محظوظًا بما يكفي للعمل معها في أحد أفلامي الأولى".

وقالت المنتجة والممثلة والمؤلفة ماريا شريفر: "صدمت بهذا الخبر المحزن. كانت كيلي روحًا محبة مشرقة وممثلة موهوبة وأمًا وزوجة محبة. يحزن قلبي على أسرتها".

وكتب زوجها الممثل جون ترافولتا عبر إنستجرام: "بقلب حزين جدا أبلغكم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

وأضاف: "لقد رحلت بعد معركة شجاعة مع حب ودعم الكثيرين"، واستكمل: "سنكون أنا وعائلتي ممتنين إلى الأبد للأطباء والممرضات في مركز إم دي أندرسون للسرطان، وجميع المراكز الطبية التي ساعدت، وكذلك العديد من أصدقائها وأحبائها الذين كانوا بجانبها. سوف يتم تذكر حب وحيوية كيلي دائمًا".