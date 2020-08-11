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محمود مسلم

روسيا: جهود حل الأزمة الليبية يجب أن تستهدف تحقيق وحدة وسيادة الدولة

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أ ش أ
04:19 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الهدف من الجهود في ليبيا يتعين أن يكون استعادة الدولة وسيادتها.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بموسكو، اليوم، "لدينا أيضاً مصلحة مشتركة في حل الوضع في ليبيا، ونؤكد مجدداً على القواسم المشتركة بين مقاربات روسيا وألمانيا فيما يتعلق بالحل السياسي لهذا الصراع على أساس المبادئ، التي وردت في الوثائق الختامية لمؤتمر برلين، والتي أكدها قرار مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "نحن ننطلق من أن الهدف النهائي لجميع جهودنا يجب أن يكون هو استعادة سيادة الدولة ووحدة الأراضي الليبية".

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