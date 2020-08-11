محافظ الشرقية يتفقد عددا من اللجان الانتخابية في الإبراهيمية

توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمركز ومدينة الإبراهيمية لمتابعة العملية الإنتخابية بلجنتي الوحدة البيطرية بكفور نجم ، ومدرسة بليغ الثانوية بنات .

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من أكبر الكتل التصويتية حيث يبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ 4 ملايين و 407 ألف و747 ناخبا وناخبة أمام 996 مركز إنتخابي يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. ، مشيراً أنه تم الإنتهاء من الإستعدادات اللازمة لإستقبال الإنتخابات والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المقار الإنتخابية وتهيئة جميع العوامل التي تساعد علة نجاح العملية الإنتخابية.

دعا المحافظ الجميع للنزول والمشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ والإدلاء بأصواتهم لإثراء الحياة النيابية والتشريعية في مصر ولإحداث حراك سياسي وبناء وتنمية مصرنا الغالية.

أكد محافظ الشرقية على أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين علي العملية الإنتخابية ، وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الإنتخابية