بالصور.. توافد سكان مدينتي على مدرسة مدينتي للغات للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
كتب:
الوطن
03:33 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
بدأت اللجان الانتخابية في مدرسة مدينتي للغات، ابتداءاً من التاسعة صباحاً ، في استقبال الناخبين، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ .
وتجري عملية التصويت وسط إجراءات احترازية صارمة ، حيث تم فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف ، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، فضلاً عن تعقيم اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت. وتستمر عملية التصويت اليوم وغداً حتى التاسعة مساء .
ويقوم الناخب بالتصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة، كما يُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي فى بطاقة آخرى مستقلة ، على أن يضع البطاقتين مطويتين ، إحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والأخرى بالقائمة.
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