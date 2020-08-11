عبدالإله: 1500 متابع يمدون تنسيقية الشباب بمعلومات حول انتخابات الشيوخ

قالت شيماء عبد الإله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية دشنت غرفة عمليات في انعقاد مستمر لمتابعة الانتخابات ودعم الحملة الانتخابية لمرشحي التنسيقية، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالانتخابات في ظل جائحة كورونا ومتابعة الإجراءات الاحترازية.

وأضافت عبدالإله، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية حصلت على 1500 تصريح متابعة في كل اللجان الانتخابية، يمدون غرفة العمليات بالمعلومات حول سير العملية الانتخابية.

وتابعت أن غرفة العمليات تستمر في رصد و توثيق العملية الانتخابية على مدار اليوم، وسوف تصدر تقارير لاحقة لاستكمال تغطية العملية الانتخابية.