مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات "الشيوخ" بالبحيرة

نظمت جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، مسيرة حاشدة لحث المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وجابت المسيرة التي انطلقت من ميدان الساعة بدمنهور، العديد من شوارع المدينة، وحمل المشاركون بها أعلام مصر، فيما أذاعت السماعات الأغاني الوطنية.

وتفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رافقه رئيس جامعة دمنهور، سير لجان الانتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت اليوم الثلاثاء للتأكد من سير العملية الانتخابية وانتظام اللجان وفتح باب التصويت أمام الناخبين، وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.