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الديهي يصوّت في انتخابات الشيوخ بالشيخ زايد

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الوطن
02:31 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الديهي أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ

الديهي أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ

أدلى الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TEN"، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، باللجنة الانتخابية في المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.

وحرص الديهي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بارتداء الكمامة خلال التصويت.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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