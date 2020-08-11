موسى مصطفى موسى يصوت في انتخابات الشيوخ بمدرسة عابدين

أدلى موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قبل قليل، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط البلد في دائرة محافظة القاهرة.

وقال موسى لـ"الوطن"، إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني وعلى الجميع أن يكون على قدر المسؤولية والنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد أن كل أمانات الحزب على مستوى الجمهورية تتابع سير العملية الانتخابية في كل اللجان وتعمل على توعية الناخبين على كيفية الانتخاب وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأشار موسى إلى أن الشعب المصري لديه الوعي الكامل في اختيار من يمثلهم في البرلمان والظهور أمام العالم بمظهر ديمقراطي والحرص على استخدام حقه الدستوري في اختيار من يمثله باعتباره واجب وطني.