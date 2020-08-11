الهجرة: إجراء انتخابات الشيوخ في ظل كورونا إنجاز كبير للدولة المصرية

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالتجربة الجديدة "انتخابات مجلس الشيوخ" التي قدمتها الدولة المصرية للمصريين في الخارج في ظل هذه الظروف الاحترازية والاستثنائية من تفشي فيروس كورونا الذي غير الكثير من الطرق والاستعدادات التي كانت تتخذها الدولة إيذاء أي انتخابات في الخارج.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن الدولة لم تتوقف عن إعطاء هذا الحق للمواطن المصري في الخارج لممارسة حقه السياسي، فضلا عن أن المصريين في الخارج شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019 ورأيناهم ملتفين بالأعلام حول السفارات والقنصليات ليأكدوا مشاركتهم في بناء مصر.

وتابعت، أن التعديلات الدستورية كان من ضمنها إنشاء مجلس الشيوخ وبالتالي استمرار المصريين في الخارج في بناء الدولة واستكمال التعديلات الدستورية وتنفيذها كان أمس وأول أمس يوم 9 و10 أغسطس.

واستكملت، أن الدولة المصرية بسبب ظروف فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المواطنين بالخارج فكرت الدولة أن تطلق آلية جديدة وهي البريد السريع ومنذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تعاونت مع وزارة الهجرة في إعلام المواطنين بهذه الآلية الجديدة بإعتبارها تجربة جديدة فكان لابد من المواطن أن يعرف الخطوات اللازمة لإجراء التصويت.