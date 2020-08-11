"ابن البلد" كلمة السر في خروج المواطنين للتصويت بقرى الدقهلية

شارك عدد كبير من قرى المرشحين في محافظة الدقهلية، في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث شهدت مقارا اللجان زحاما كبيرا أمامها، والذين خرجوا لنصرة "ابن البلد".

واستخدم المرشحون مركبات "التوك التوك" والسيارات لنقل كبار السن إلى اللجان في قرى "طلخا، والسنبلاوين، وبني عبيد، وبلقاس"، بينما خرجت مكبرات الصوت لحث المواطنين على النزول.

واختلف الوضع في لجان المنصورة والمدن الكبرى تماما، والتي شهدت إقبالا محدودا من المواطنين، بخلاف تواجد أنصار المرشحين أمام اللجان، وذلك لمساعدة المواطنين في الكشف عن اللجان وأرقامهم الانتخابية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.