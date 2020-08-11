أمين "النواب": لائحة جديدة لمجلس الشيوخ بموافقة البرلمان

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للبرلمان، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تعد رسالة بأن الشعب المصرى داعم للديمقراطية.

وأوضح "فوزي" عقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في مدرسة منشأة البكاري بالهرم: أن "الجواب من عنوانه يظهر حجم كل مشاركة في الاستحقاق الدستوري، وأنه رغم جائحة وباء كورونا، نجحت الدولة فى إدارة العملية الانتخابية بكفاءة، مضيفا "كورونا مش هتوقف حد".

وأوضح الأمين العام للبرلمان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مجلس الشيوخ بيت خبرة حقيقي، وإدارة المناقشات فيه مجالها أرحب وأوسع، قائلا: "طول عمر مجلس الشيوخ بيضيف جديد لإثراء الحياة النيابية، خاصة أن به ثلث معين، مشيرًا إلى أن الأجندة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، ستشهد دعما للحياة النيابية".

ولفت "فوزى"، إلى أن لائحة مجلس النواب، ستطبق على مجلس الشيوخ بشكل مؤقت، إلى أن يضع مجلس الشيوخ لائحته، وتصدر بقانون وتناقش بالنواب أيضا، لإقرارها.

وتوقع "فوزى" أن أولى جلسات الشيوخ تبدأ وفق المادة 115 في أكتوبر المقبل، بدعوة من رئيس الجمهورية، التي ستكون في مقر البرلمان بالقاهرة، وستكون قاعات الشيوخ جاهزة، وعندها لتكون في أبهى صورها.