عبدالعال: قانون الدوائر الانتخابية على جدول جلسات البرلمان المقبلة

أكّد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أهمية مجلس الشيوخ بصفته الغرفة التشريعية الثانية، مبينًا أنَّ عودة عمل هذة الغرفة هو إثراء للحياة النيابية المصرية، وامتداد لما تمّ في الماضي.

وقال "عبدالعال"، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر، إنَّ المجلس موجود في ظل دستور 23 واستمر في عمله حتى عام 1952، ليعاود العمل من جديد بتشكيل الغرفة الثانية بمقتضى التعديلات الدستورية في عام 1980.

وأوضح "عبدالعال"، أنَّه بعد ثورة 30 يونيه رأى القائمين على وضع دستور 2014، أن الوقت غير ملائم وعندما حان الوقت عاد مجلس الشيوخ وفقًا للتعديلات الدستورية 2019، فعاد ليستكمل المسيرة مع مجلس النواب في إثراء الحياة النيابية المصرية.

وأضاف رئيس البرلمان، في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين: "سيكون للمجلس التشريعي دور كبير في الحياة السياسة المصرية، فالمرشحين لهم خبرات في مجال عملهم تضيف لمجال التشريع، وبالتالي سيكون عامل مساعد مع مجلس النواب لإخراج تشريعات تلبي طموح الشعب المصري".

وشدد "عبدالعال" على إتمام الانتخابات في حرية تامة وسط تحدي جائحة كورونا ولكن هناك ضوابط المسافات الآمنة وارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية، مؤكّدًا "سننجح في مواجهة التحدي واستكمال الاستحقاق التشريعي".

وحول من يدعون للمقاطعة من العناصر الإرهابية في الخارج، قال رئيس مجلس النواب: "هذه العناصر المغرضة موجودة ولها نوايا خبيثة والشعب اختبر في عدة مواقف ولا يهتم بهذه العناصر وأقول لهم نحن مستمرون في البناء والشعب المصري لا يلتفت إلى هؤلاء".

وكشف رئيس البرلمان، أنَّ قانون الدوائر الخاصة بمجلس النواب سيعرض على الجلسات المقبلة، وسيكون على جدول أعمال المجلس.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.