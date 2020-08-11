خبيرة لبنانية تطالب بحكومة بصلاحيات شعبية: حزب الله يسيطر على البرلمان

وجهت الدكتورة شانتال سركيس الخبيرة في الشؤون السياسية اللبنانية، الشكر لمصر قيادة وشعبًا بسبب وقوفها بجوار الشعب اللبناني في محنته، موجهة تحية خاصة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وقالت "سركيس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، إنها تتمنى الشفاء للجرحى وتتمنى الرحمة للشهداء وأن تعود بيروت مرة أخرى.

وهاجمت "سركيس" النخبة السياسية في لبنان والتي يحكمها "حزب الله"، على حد قولها، مطالبة بتشكيل حكومة مستقلة وأن يمنحها البرلمان صلاحيات شعبية لأنه لا توجد ثقة في المجلس التشريعي الذي يتحكم فيه "حزب الله"، وفقا لقولها.