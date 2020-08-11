إقبال كبير من الناخبين بالمطرية قبل دقائق من ساعة الراحة

شهدت اللجان الانتخابية بالمطرية إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف الأعمار للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، قبل ساعة الراحة المحددة من 3 إلى 4 لمشرفي الانتخابات من قضاة وعاملين ومنظمين لالتقاط الأنفاس.

ففي مدرسة "العقاد "بالمطرية وقبل دقائق من غلق باب التصويت لساعة الراحة حرصت أعداد كبيرة من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وبلغ طابور المصوتين نحو 20 مترا، حيث حرص المنظمون التابعون للدولة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في التصويت وترك مسافة تبلغ نحو ربع متر بين المصوت والآخر، كما تم تشغيل بوابة التعقيم الإلكترونية لتعقيم كل الناخبين قبل إدلائهم بأصواتهم.

كما تم توزيع أكياس على الناخبين احتوت على كمامة وقلم وزجاجة جل، كما شددت اللجنة على عدم السماح بدخول لجان التصويت دون استخدام الكمامة، كما شهدت اللجان الانتخابية بالمرج وعين شمس إقبالا متوسطا خلال الساعات الماضية ومن المتوقع أن تشهد فترة المساء إقبالا أكبر خاصة مع اعتدال درجات الحرارة وعودة الموظفين من أعمالهم.

يشار إلى أن عدد من لهم حق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالمطرية يتجاوز الـ 500 ألف مصوت.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.