5 دول تنتج لقاح كورونا الروسي بينها السعودية

قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، إن روسيا وافقت على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في خمس دول، وتتيح السعة لدينا إنتاج 500 مليون جرعة سنويًا.

قال المسؤول الروسي ذلك خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحفي الدولي متعدد الوسائط التابع لوزارة الخارجية، وأكد: "لقد أبرمنا اتفاقيات لإنتاج لقاحات في خمس دول، ولدينا الآن القدرة على إنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح يمكن إطلاقها في غضون 12 شهرًا"، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

في وقت سابق، أفاد الصندوق أنه تجرى مناقشة مع المملكة العربية السعودية وكازاخستان والبرازيل والهند وكوبا لإنتاج اللقاح، وقال دميترييف، اليوم، إن الإنتاج في كوبا قد يبدأ في نوفمبر.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع، مع أعضاء الحكومة: "على حد علمي تم اليوم صباحا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد".

وأضاف بوتين، قائلا: "على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفاعلية كبيرة، فهو يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة".

وأشار بوتين إلى أنه يأمل أن تقوم الدول والبلدان الأخرى بإنتاج وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب.