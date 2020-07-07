نائب رئيس جامعة أسيوط تتابع مشروع العمارات السكنية بمدينة الرحاب

تفقدت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الوحدات السكنية التي أعلن رئيس الجامعة عن طرحها بالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة، وعددها 10 وحدات سكنية بواقع 240 شقة، والتى تم طرحها بالتقسيط لأعضاء صندوق التأمين الخاص بالجامعة، من خلال سداد مبلغ 1200 جنيه شهرياً لمدة 20 عاما وبقيمة إجمالية تبلغ 250 ألف جنيه.

رافق نائب رئيس الجامعة في جولتها، وفد من الجامعة ضم كلا من الدكتور أحمد شهير المشرف المالى على الصندوق، والأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى، وشوكت صابر، ومصطفى حسن أمينا الجامعة المساعدين، إلى جانب عدد من مديري العموم بالإدارات المعنية بالجامعة، حيث كان في استقبالهم المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وعدد من المهندسين بالجهاز.

وفى سياق متصل تفقدت الدكتورة مها والوفد المرافق لها عدداً من الشقق السكنية فى العمارات العشر التي طرحتها الجامعة ضمن مشروع لهيئة المجتمعات العمرانية والذي يضم 16 عمارة، بارتفاع 5 أدوار إلى جانب الدور الأرضي، حيث تبلغ مساحة الشقة بالوحدات 90 مترا متكاملة الخدمات والمرافق والتشطيب والتى تلبى رغبات المنتمين لأسرة الجامعة والراغبين فى تملك وحدات سكنية خاصة بهم.

وأشارت الدكتورة مها غانم، أنه تم التعاقد بالفعل لشراء 4 أتوبيسات لتسهيل نقل الساكنين ضمن خطة توفير وسائل النقل والخدمات للراغبين فى السكن بتلك الوحدات والتي تتمتع بمقومات هامة وأساسية تفى باحتياجات إقامة مجتمع سكاني متميز حيث تضم المدينة وحدات شرطة وإطفاء ومدرسة وحضانة للأطفال ومحلات تجارية.