هشام طلعت مصطفى يوزع كوبون سندات الرحاب للتوريق في 10 يونيو

أعلنت شركة الرحاب للتوريق، إحدى الشركات التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفى، عن توزيع كوبون العائد رقم 22 على حملة سندات الإصدار السابع الشريحة (ب) والتي تستحق في أغسطس 2021.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن حملة الشريحة ( ب) من الإصدار السابع لسندات "الرحاب للتوريق" سيصرفون الكوبون يوم 10 يونيو الجاري، والذي يستحق في 9 يونيو.يذكر أن معدل فائدة الكوبون الخاص بسندات الرحاب متغير، ويبلغ 12.7%.

ويعود تأسيس رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لشركة الرحاب للتوريق إلى عام 2008، وضمت قائمة المؤسسين في ذلك الوقت الشركة العربية للتطوير وشركة الإسكندرية للإستثمار وشركة سان استيفانو للإستثمار العقاري، وكلها شركات تابعة لمجموعة طلعت مصطفى، التي يقودها هشام طلعت مصطفى، أفضل مطور عقاري في مصر.

يتمثل غرض شركة الرحاب للتوريق في إصدار سندات بضمان محفظة أوراق مالية للمساهمة فى تمويل المشروعات العقارية.

وتمكنت مجموعة هشام طلعت مصطفى من الحفاظ على مؤشرات الأداء في الربع الأول من 2020، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري لـ375.3 مليون جنيه مقابل 361.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2019 وبنسبة نمو بلغت 4%.جاء ذلك بعدما صعدت إيرادات الشركة من الوحدات العقارية المباعة 9.6% في نهاية الربع الأول لتصل إلى 1.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي مقارنة بـ1.2 مليار جنيه في مارس 2019.

وقالت المجموعة في بيان للبورصة إن رصيد مبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها لعملائها بلغ 49.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي وهو ما سيدر عليها إيرادات ب40.8 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة كما ان هذه المبيعات تم تغطيتها بشيكات آجلة على عملاء الشركة تغطي 90% من المبيعات.

وتوقعت مجموعة طلعت مصطفى أن تستمر في تسليم الوحدات لعملائها خلال الأربع سنوات المقبلة بدون أي تأخيرات ما يعزز ربحية المجموعة خلال هذه الفترة.

وأكدت استمرار معدلات التحصيل النقدي ضمن معدلاتها الطبيعية خلال شهر مارس الماضي – الذي شهد إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا – مقارنة بنفس الشهر من السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ صافي التحصيلات النقدية 15 مليار جنيه بعد سداد كافة المستحقات على الشركة والمتعلقة بإنشاء وتسليم الوحدات.