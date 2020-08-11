شعبة الكوافير: دورة تدريبية للصعايدة على "الميك أب"

تستعد شعبة الكوافير بالغرفة التجارية بالقاهرة لإعداد دورة تدريبية لأبناء الصعيد، وبخاصة محافظة المنيا لتوسيع نطاق عملها والتخفيف من الأثر السلبي لجائحة كورونا.

قال محمود الدجوى، رئيس شعبة الكوافيرات بغرفة تجارة القاهرة، إن غرفة القاهرة عقدت بروتوكولا تعاونيا مع غرفة المنيا لتوفير فرص عمل للشباب وفتح مزيد من الكوافيرات فى محافظات الصعيد التى تعانى من "نقص الكوافيرات" وارتفاع أسعار الخدمة.

وأشار إلى أن البروتوكول لاقى استحسان غرف الصعيد التجارية، لافتا إلى ان الدولارة التدربية مقسمة لأقسام دورة لتعليم " القص" وأخرى لتعليم الصبغة والثالثة لفنون "الميك أب".

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن دورة أخرى للكوافير الرجالى خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الإقبال على "الكوافيرات" خلال الفترة الحالية لا يزال ضعيفا، مقارنة بالعام الماضى. وأضاف: شهور الصيف تعد مواسم الكوافيرات لكثرة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

ويضم السوق المصري نحو5 ملايين صالون "كوافير" رجالى وحريمي، ويوفر القطاع 2 مليون فرصة عمل، حسب إحصائيات شعبة أصحاب الكوافيرات، بحسب بيانات الشعبة.