مقاتلات "ميغ 31" الروسية تعترض طائرة مسيرة أمريكية فوق بحر تشوكوتكا

اعترضت ثلاث مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31"، طائرة مسيرة أمريكية من طراز "غلوبال هوك" فوق بحر تشوكوتكا.

وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء: "في 11 أغسطس، رصدت أجهزة مراقبة المجال الجوي الروسي فوق المياه المحايدة لبحر تشوكوتكا هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية".

وأضاف البيان: "وحتى نتمكن من اعتراض الهدف، أقلعت ثلاث مقاتلات من طراز (ميغ-31) تابعة للدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية".

وأشار البيان إلى أن الطواقم الروسية من مسافة آمنة "تعرفت على أنها طائرة مسيرة من طراز (آر- كيو4 في - غلوبال هوك) تابعة لسلاح الجو الأمريكي".

واختتم البيان: "بعد أن حولت طائرة المسيرة (آر- كيو غلوبال هوك) اتجاهها من حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلات الروسية بأمان إلى قاعدتها. ونُفذت جميع طلعات الطائرات الروسية من طراز (ميغ-31)، وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. ولم يتم السماح للطائرة المسيرة التابعة لسلاح الجو الامريكي من طراز (آر- كيو4 في - غلوبال هوك) بانتهاك حدود الدولة الروسية".