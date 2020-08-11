ناخب سبعيني من أمام لجنة بكرداسة: نزلت علشان الشباب اللي زي الورد

لم يخل المشهد الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمنطقة كرداسة، من مشاركة كبار السن، وبينهم أمين عبدالسلام، 72 عاما، الذي حضر للجنته بمجمع مدارس المقابر بكرداسة الرسمية للغات، متكئا على عكازين من الخشب.

ما إن وصل إلى لجنته، حتى ابتسم الرجل لقوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة، بينما همّ أحدهم لمساعدته في الصعود على درجات السلم، للإدلاء بصوته في لجنته بالمدرسة الرسمية للغات.

"نزلت عشان الشباب اللى زي الورد دول، عشان نفضل كده في تقدم وديمقراطية".. قال الرجل السبعيني لـ"الوطن"، متابعا: "ربنا ما كرمنيش بأحفاد، لكن شباب المنطقة كلهم أحفادي، كلهم ولادي ولازم أحافظ عليهم".

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.