غرفة عمليات القضاة: لم نتلق شكاوى بشأن انتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن

قال المستشار حمدي معوض عبد التواب عضو غرفة عمليات نادي القضاة وعضو مجلس إدارة النادي، إن غرفة العمليات، لم ترصد أو تتلقى أية شكاوى بشأن سير انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت صباح اليوم في الداخل.

وأضاف أن مجلس إدارة النادي، شكل غرفة عمليات برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي، لمتابعة القضاة أثناء إشرافهم على الانتخابات، وتذليل أية عقبات تواجههم، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه "عبد التواب"، الشكر للقوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمينهم العملية الانتخابية على أفضل وجه، مشيرا إلى بذلهم جهد كبير، من أجل حماية الناخبين والقضاة، وكل أطراف العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.