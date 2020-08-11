وزير الداخلية يشيد بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ ويوجه بالتصدي للمخالفات

يتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إجراءات تأمين العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن.

واستمع "توفيق"، وفق بيان أصدَرته وزارة الداخلية اليوم، لشرح بشأن آلية عمل غرفة العمليات، واتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع غرف العمليات الفرعية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

واطمأن وزير الداخلية، على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لفعاليات العملية الانتخابية، والتواجد الميداني للمستويات الإشرافية كافة، لمتابعة الحالة الأمنية وتذليل العقبات التي قد تواجه الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم.

وأشاد وزير الداخلية، بمستوى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية التي اتخذتها أجهزة الوزارة، كما وجّه بالاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية لترسيخ دعائم الاستقرار الأمني في ربوع الوطن، وتأكيد التصدي الحازم والحاسم لأي صورة من صور الخروج عن القانون، والحفاظ على مكتسبات الشعب، وضمان انتهاء الاستحقاق الدستوري في أبهى صوره بما يليق بمكانة مصر الحضارية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.