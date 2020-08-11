رئيس "المصرية لحقوق الإنسان" يدلي بصوته في التجمع الخامس

أدلى الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنة مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالحي الثالث في التجمع الخامس.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومراقبة الانتخابات، عبر نشر 1500 مندوب لها على مستوى الجمهورية.

ورصدت المنظمة في تقريرها اليوم، بعض التجاوزات لمرشحي حزب النور في محافظة الفيوم، ومرشح حزب الوفد في أسيوط، بخرق قواعد الصمت الانتخابي.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.