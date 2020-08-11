رغم مرضه.. مواطن يصر على الإدلاء بصوته في البحيرة: "برد الجميل لبلدي"

وسط إقبال ملحوظ على لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالدلنجات في محافظة البحيرة، أصر أحد المرضى بالمركز على الذهاب إلى لجنته الانتخابية بقرية المسين، للإدلاء بصوته لمرشحي مجلس الشيوخ في البحيرة، الأمر الذي دفع رئيس اللجنة إلى الخروج له، ومساعدته على التصويت خارج اللجنة.

وكان المستشار شاكر الحمامصي، رئيس اللجنة رقم 622 بقرية المسين، بالدلنجات، تلقى إخطار بوصول ناخب مريض للإدلاء بصوته يدعى "جمال عيد" أحضره أهله بسيارة خاصة إلى لجنة الانتخابات، فقرر الخروج له حاملا كشوف الانتخابات، تيسيرا عليه ورفع العبىء عن كاهله.

وقال "جمال عيد" 54 سنة، "صوتي أمانة لا بد من إيصالها لمن يستحقها، وإذا كانت الدولة خلال هذه المرحلة لم تبخل علينا بتعزيز التنمية والاستقرار، فمن واجبنا نحوها أن نرد الجميل لها، ونحافظ على حقنا الدستوري، وعدم السماح لأي يد مخربة تعبث بمقدرات الوطن".

يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما يبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923.