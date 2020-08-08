مدير تعليم قوص يعلن اعتماد 44 مدرسة لجان انتخابية

تابع الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية، بمحافظة قنا، اليوم السبت جاهزية المدارس المعتمدة كمقار لانتخابات مجلس الشيوخ ومزمع عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس المقبلين.

وأشار مدير تعليم قوص إلى أن 44 مدرسة تابعة للإدارة تم اعتمادها مقارا انتخابية لإجراء عملية الإقتراع، مؤكدا جاهزيتها إداريا وخدميا لاستقبال الناخبين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوضح الدكتور خلف أن غرفة عمليات ديوان الإدارة منعقدة منذ أول أمس الخميس في اتصال مباشرة مع غرفة عمليات مديرية تعليم قنا برئاسة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة وغرفة عمليات مركز ومدينة قوص برئاسة العميد خالد فوزى رئيس المركز، مشيدا بدور مجلس مدينة قوص في تذليل كافة الإجراءات دعما لإنجاح جولة إنتخابات مجلس الشيوخ الإستحقاق التاريخي، الذي سيولد داعما ومنظما لمسيرة التنمية في مصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أن محافظة قنا بها 348 مركزا انتخابي يضم 468 لجنة فرعية وعدد المواطنين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يبلغ 2 مليون و26 ألف و994 مواطن.