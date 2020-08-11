3 لجان انتخابية في كفر الشيخ ما زالت مغلقة

قال مصدر بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ، إن 3 لجان لم تفتح أبوابها أمام الناخبين حتى الآن، بسبب اعتذارات القضاة عن عدم الوصول.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن اللجان الـ3 هي لجنتان بمركز ومدينة دسوق، وأخرى في سيدي سالم، مشيراً إلى أنه جرى تعيين قضاة لهم ووصلوا اللجان بالفعل لكنهم ينتظرون تسلم الأوراق اللازمة لبدء عملية التصويت، لافتا أنه جرى جرى إبلاغ الهيئة الوطنية لانتخابات وكافة الجهات الرسمية.

وأشار المصدر إلى أنه من المرجح، أن يمتد التصويت في هذه اللجان إلى منتصف الليل لتعويض فترة التأخير.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.