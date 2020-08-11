صور.. قياس درجة حرارة محافظ المنيا أثناء تفقده اللجان الانتخابية

خضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لاختبارات درجة الحراره أثناء تفقد عدد من اللجان الانتخابية، ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المحافظ انتظام عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بعدد من اللجان بمدينة المنيا، مشددًا على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وأعلن المحافظ فتح جميع اللجان وانتظام التصويت في اللجان البالغ عددها 577 مركزًا انتخابيًا، موزعين على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.