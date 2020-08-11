عضو "صحة النواب" يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ ويشيد بالإجراءات الاحترازية

أدلى الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في دائرته الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، متوجها بالشكر لكل القائمين على العملية الانتخابية، وحرصهم على إزالة أية عقبات أمام الناخبين.

وأشاد النائب بالإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا، من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات وارتداء الكمامات الطبية، لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإقبال حتى هذه اللحظة جيد.

ودعا أيمن أبو العلا، جموع المواطنين لضرورة المشاركة بكثافة واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، الذي يمثل إضافة وإثراء للحياة السياسية.

وناشد النائب، المواطنين بعدم الاستجابة للدعوات المغرضة بين الكارهين لمصر بمقطاعة الانتخابات، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني لرسم مستقبل البلاد.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.