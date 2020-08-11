مواطنون يوزعون المياه والكمامات على الناخبين بوسط القاهرة

شهدت مدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط القاهرة، إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحرص القائمون على العملية الانتخابية على تنسيق طوابير الناخبين أمام اللجان للتأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات قبل الدخول للجنة الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

ووزّع أحد المواطنين المياه على الناخبين المصطفين في طوابير الانتخابات، أمام لجنة مدرسة عابدين، قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بينما وقف آخر لتوزيع الكمامات.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.