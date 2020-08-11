رئيس الأركان يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معهد ضباط الصف المعلمين للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل بالمعهد والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية، بما يدعم جهود القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى التعليمي لضباط الصف.

ومر الفريق محمد فريد على ميادين الأسلحة المختلفة وميدان التجهيزات الهندسية النموذجية والذي يحاكي التدريب على أسلوب العمل في نقاط التأمين الثابتة التي تنشأ لقتال العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال ووسط سيناء، وكذا الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصي، كما تفقد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمعهد.

من جانبه أكد مدير معهد ضباط الصف المعلمين على أن إعداد وتأهيل ضباط الصف من المهام الأساسية التي وفرت لها القوات المسلحة كل الإمكانات العلمية والتدريبية لتخريج ضابط صف معلم يتمتع بمهارات فنية وتدريبية عالية مما يساهم في رفعة شأن القوات المسلحة.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات البدنية والتعليمية للدارسين وفقا لأحدث المعايير العالمية، لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الزود عن أرض الوطن ومجابهة كل التحديات.

وشدد على أهمية الارتقاء بالمهارات العلمية للدارسين وتنمية مهاراتهم القتالية ليظل خريجي المعهد دائما أحد أهم الدعائم للقوات المسلحة بما يقدمونه من نموذج وقدوة في العمل والتضحية من أجل الوطن.

وأدار الفريق محمد فريد حوارا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد استعرض خلاله سبل الارتقاء بمستوى التدريب والتهديدات والتحديات الإقليمية المتزايدة وجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة ومواجهة الإرهاب، وحضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.