إقبال كبير من المواطنين بلجان شبرا الخيمة بعد فترة الراحة

شهدت لجان منطقة شبرا الخيمة، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين على لجان الاقتراع، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بعد فترة الراحة المقررة لأعضاء اللجنة من قضاة وعمال.

وحرص المواطنين في مدرسة جمال عبدالناصر على الإدلاء بأصواتهم ملتزمين بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية في أثناء عملية التصويت، وترك مسافة متر بين المصوت والآخر، كما تمّ تشغيل بوابة التعقيم الإلكترونية لتعقيم كل الناخبين قبل إدلائهم بأصواتهم، كما تمّ توزيع أكياس على الناخبين احتوت على كمامة وقلم وزجاجة جل، وشددت اللجنة على عدم السماح بدخول لجان التصويت دون استخدام الكمامة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.