الدكتور صلاح حسب الله يدلى بصوته فى شبرا الخيمة .. ويطالب المصريين بالمشاركة
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الوطن
01:24 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أدلى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بمدرسة الشهيد أحمد الخولى بمقر دائرته الانتخابية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وطالب الدكتور صلاح حسب الله فى تصريحات للصحفيين المواطنين المشاركة بايجابية فى هذه الانتخابات معربا عن ثقته التامة فى ان المصريين سيمارسون حقهم الدستورى فى اختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ
وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن سعادته الغامرة بالإقبال الكثيف من المرأة المصرية والشباب المصرى مؤكدا ان المرأة المصرية تستحق كل الاهتمام ومنحها لجميع حقوقها غير منقوصة من الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وأشاد الدكتور صلاح حسب بدور ابطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية ليس فى التأمين الحقيقى للجان الانتخابية فقط، ولكن على دورهم الانسانى الكبير والواضح فى مسانده أهالينا من كبار السن واصحاب القدرات الخاصة فى اصطحابهم حتى مقار اللجان للإدلاء باصواتهم واصطحابهم فى عودتهم بعد الانتهاء من المشاركة فى الانتخابات مؤكدا ان المصريين الذين ضربوا اروع الأمثلة فى المشاركة فى صنع مسقبل وغد مشرق لمصر خلال مشاركتهم التى أبهرت العالم كله فى ثورة 30 يونيو عام 2013 قادرون على حسن اختيار ممثليهم داخل مجلس الشيوخ ،،
كما وجه الدكتور صلاح حسب الله التحية والتقدير للهيئة الوطنيةللانتخابات على الاعداد والتنفيذ الجيد لهذه الانتخابات والالتزام الحقيقي بالتدابير والاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا