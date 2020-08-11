الدكتور صلاح حسب الله يدلى بصوته فى شبرا الخيمة .. ويطالب المصريين بالمشاركة

أدلى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بمدرسة الشهيد أحمد الخولى بمقر دائرته الانتخابية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وطالب الدكتور صلاح حسب الله فى تصريحات للصحفيين المواطنين المشاركة بايجابية فى هذه الانتخابات معربا عن ثقته التامة فى ان المصريين سيمارسون حقهم الدستورى فى اختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ

وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن سعادته الغامرة بالإقبال الكثيف من المرأة المصرية والشباب المصرى مؤكدا ان المرأة المصرية تستحق كل الاهتمام ومنحها لجميع حقوقها غير منقوصة من الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وأشاد الدكتور صلاح حسب بدور ابطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية ليس فى التأمين الحقيقى للجان الانتخابية فقط، ولكن على دورهم الانسانى الكبير والواضح فى مسانده أهالينا من كبار السن واصحاب القدرات الخاصة فى اصطحابهم حتى مقار اللجان للإدلاء باصواتهم واصطحابهم فى عودتهم بعد الانتهاء من المشاركة فى الانتخابات مؤكدا ان المصريين الذين ضربوا اروع الأمثلة فى المشاركة فى صنع مسقبل وغد مشرق لمصر خلال مشاركتهم التى أبهرت العالم كله فى ثورة 30 يونيو عام 2013 قادرون على حسن اختيار ممثليهم داخل مجلس الشيوخ ،،

كما وجه الدكتور صلاح حسب الله التحية والتقدير للهيئة الوطنيةللانتخابات على الاعداد والتنفيذ الجيد لهذه الانتخابات والالتزام الحقيقي بالتدابير والاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا