هدوء نسبي أمام لجان شبرا الخيمة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شهدت لجان شبرا الخيمة حالة من الهدوء النسبي، وإقبال ضعيف من الناخبين على الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وقالت سمر محمد، إحدى المشاركات في تنظيم العملية الانتخابية: "إحنا مش تبع أي حزب، إحنا جايين نشارك في خدمة البلد، مفيش ناس دلوقتي بسبب الجو، إنما شوية والناس هتيجي تاني".

وحرصت قوات الأمن على توعية المواطنين القادمين بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الأفراد لتسهيل العملية الانتخابية دون خسائر لأحد.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.