صور.. إقبال كثيف من أهالي إمبابة للتصويت في الشيوخ

شهدت مدرسة النيل الابتدائية في إمبابة، إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

ورغم الإقبال المتوسط في الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع، إلا أنّه بداية من الرابعة مساء، توافد الناخبون بكثافة على اللجان.

واختلفت أعمار الناخبين بين الشباب وكبار السن، والرجال والسيدات، لكنهم اتفقوا على المشاركة بإيجابية والإدلاء بأصوتهم في الانتخابات.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.