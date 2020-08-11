عينه العصا ودرعه الكمامة.. "فرغل" سبعيني يتحدى إعاقته من أجل مصر

يتحرك على مهل متقدما نحو مدرسة "تحيا مصر1" بالأسمرات، مستندا على عصاه، مرتديا كمامة، مطالبا بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متحديا إعاقته البصرية، فضلا عن سنه الكبيرة كونه "سبعيني كفيف".

لم تمنع فرغل عبدالنعيم حسن عبدالله صاحب الـ73 عاما، كل الصعوبات، من إعاقة بصرية، وشيخوخة واضحة، فضلا عن حرارة الجو، بالإضافة إلى مخاوف عدوى كورونا، التي يخشاها الكثير من الأصحاء، متحصنا بعصاه وكمامته.

"أنا نازل أصوت علشان أشجع الشعب".. هكذا بدأ فرغل حديثه لـ"الوطن"، مصمما على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، رغم أنه لا يرى.

ووجه صاحب الـ73 عاما رسالة لكل الشعب، بضرورة النزول للمشاركة في الانتخابات لبناء مصر.

كما حرص فرغل، على ارتداء الكمامة من أجل الحفاظ على الاجراءات الاحترازية.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.