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استمرار توافد الناخبين بكثافة على اللجان في كرداسة

كتب:

محمود الجارحي وجيهان عبد العزبز
03:45 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
توافد الناخبين على لجان كرداسة

توافد الناخبين على لجان كرداسة

لا يزال الإقبال كثيفا من قبل الناخبين على لجان منطقة كرداسة؛ للمشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتصدر المشهد السيدات والشباب؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وشهد محيط مجمع مدارس المقابر، كرداسة الرسمية للغات وكرداسة الثانوية، ومدرسة الراية، ومدرسة ندي التعليم الاساسي في ناهيا ومدرسة ناهيا الاعدادية، ومدرسة الايمان ل التعليم الأساسي.. ومدرسة المعتمدية بنين، ومدرسة صفية زغلول ومدرسة المعتمدية بنات، ومدرسة الشهيد محمود علي وفى المعتمدية، ومدرسة المعتمدية بنين، ومدرسة برك الخيام وعلي بن ابي طالب، ومدرسة كفر حكيم الاعدادية ومدرسة طلعت حرب ، ومعهد فيتات كومبره الاعدادي الثانوي الازهري، ومدرسة كفر حكيم الابتدائية وكومبرة الابتدائية، والطليعة الابتدائية فى المعتمدية.

إجراءات أمنية مشددة، واحترازية لتأمين العملية الانتخابية، فضلا عن كان هناك انتشارا امني في محيط مجمع المدارس بمنطقة كفر حكيم وناهيا والمعتمدية، وابو رواش، وسط حضور ملحوظ للناخبين في الساعة الأولى من بدء عملية التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وفتحت لجان مدارس كرداسة ابوابها صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدأ الناخبون التوافد على لجان مدارس منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وحضر الناخبون منذ التاسعة صباحا، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وتضم كرداسة 15 مقرا تشمل 41 لجنة انتخابية.

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