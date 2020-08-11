وزير الطيران يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

أدلى محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بصوته قبل قليل، في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة ليسيه الحرية في النزهة بمصر الجديدة.

وشدد عنبة، عقب إدلائه بصوته، على ضرورة مشاركة جميع أفراد الشعب المصري، لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعد مؤشرا قويا على ترسيخ قواعد الحياة السياسية والتشريعية القوية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية.

وأضاف عنبه، أنّ البلاد باتت تشهد استقرارا أمنيا وسياسيا بشكل كامل.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.