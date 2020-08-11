فيديو.. سفير مصر في لبنان يكشف تفاصيل المساعدات المقدمة إلى بيروت

تحت شعار من القاهرة نقول "هنا بيروت"، سرد السفير ياسر علوي سفير مصر في لبنان، في كلمة له مساء أمس الأول، بعض تفاصيل المساعدات التي قدمتها مصر إلى لبنان الشقيق، وذلك بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف قرابة 200 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريحا.

ولفت السفير "علوي" إلى أنه بعد 24 ساعة من الحادث بدأ الجسر الجوي المصري وفق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقل المساعدات إلى لبنان، مشيرًا إلى أن 56 طن مواد طبية مصرية دفعت بها مصر إلى لبنان.

وأرسلت مصر كميات من الطحين إلى لبنان بعد تضرر صوامع القمح، كما تمت مضاعفة حجم الجسر الجوي لتصل طائرة للبنان كل 48 ساعة، حيث تم نقل 210 طن مساعدات وصلت إلى لبنان حتى أمس.

ولفت السفير المصري في لبنان إلى أن المساعدات المصرية تشمل مواد طبية وإغاثية ومساعدة للمتضررين، كما وصلت المساعدات من الحكومة المصرية والهلال الأحمر، وقدمت المساعدات كذلك من بنك الكساء وبنك الطعام المصري، وإسهامات من الجمعية الشرعية وجمعية التقوى ومؤسسة مصر الخير ومرسال.

وأشار "علوي" أنه إلى جانب الجسر الجوي هناك جسر بحري يحمل مساعدات من اتحاد الصناعات، تشمل زجاج ورخام وألمونيوم للمساهمة في إصلاح المنازل المهدمة.

كما أرسلت مصر 20 طبيبًا وجراحًا وصلوا لبنان بينهم رؤساء أقسام، كما أوضح السفير المصري إلى مصر تسهم كذلك في إصلاح مرفأ بيروت وكذلك إصلاح الكهرباء.

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