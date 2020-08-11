محافظ القاهرة: لم نرصد أي مشكلات أو مخالفات باللجان

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن كافة المقار الانتخابية بها التجهيزات اللازمة للانتخابات، وجرى التأكد من مدى جاهزيتها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وجرى عقد عدة اجتماعات تنسيقية لتوفير الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا.

وأضاف "عبدالعال"، خلال حوار له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى توفير الكراسي الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى تزويد محيط المراكز الانتخابية بالخارج بضمان وجود سيولة مرورية وضمان تصويت الناخب بسهولة ويسر، موضحا أن سيارات الأسعاف تتواجد بكثرة بجوار مختلف اللجان الانتخابية.

وأكد أنه حتى الآن لم ترصد غرفة عمليات المحافظة أي مخالفة، في مراكز المحافظة الانتخابية البالغة 625 مركزا انتخابيا بواقع 1359 لجنة انتخابية، بعدد ناخبين 7 ملايين و786 ألف ناخب، وحتى الآن التزم كافة المواطنين بالإجراءات الوقائية أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن جميع غرف العمليات والأجهزة في حالة استعداد تام لأي شئ، وجميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات داخل اللجان أو في محيطها.