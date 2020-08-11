رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

أدلى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشابات المسلمات بمحافظة أسوان.

وقال غلاب، إن انتخابات مجلس الشيوخ تستكمل بها الدولة الحديثة طريقها نحو التنمية الشاملة في مختلف المجالات، والعمل على دفع عجلة الإنتاج لتدعيم أواصر وأركان الدولة الحديثة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين "فردي"، هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن" ، محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل" ، منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، حسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "المؤتمر"، ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي".

وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، محمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.