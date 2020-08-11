"تنسيقية الشباب": التصويت على انتخابات الشيوخ يتم بسهولة دون مخالفات

عقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المؤتمر الصحفي الأول لاستعراض أعمالها، في متابعة إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وضمان سير عملية التصويت ورصد المخالفات إن وجدت.

وشارك في المؤتمر كلًا من شيماء عبد الإله المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، ومحمد عبدالعزبز مدير غرفة عمليات التنسيقية، وعدد من المراسلين من مختلف المخافظات.

وقال محمد عبدالعزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية استخدمت التقنيات الحديثة لمتابعة الانتخابات.

ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات واتخاذها الإجراءات الاحترازية الجيدة لنجاح العملية الانتخابية. معربًا عن سعادته لاستخدام وسيلة البريد لتصويت المصريين بالخارج، موجهًا الشكر لوزارة الخارجية التي سمحت باستخدام وسيلة البريد.

وأضاف عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحفي، إن غرفة العمليات أصدرت التقرير الأول الساعة 11 صباحا، مؤكدا أن هناك تقرير آخر سيصدر خلال ساعة حول أعمال التنسيقية.

وعن المتابعة الإعلامية لعملية التصويت قالت شيماء عبد الإله، إن المركز الإعلامي التابع لغرفة العمليات منعقد على مدار الساعة لمتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ، بالإضافة لذلك فإن غرفة العمليات تتابع سير الانتخابات على الأرض، حيث حصلت التنسيقية على 1500 تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية التصويت في مختلف أنحاء الجمهورية على مدار ساعات التصويت، ومراسلو التنسيقية المنتشرون في عدد من المحافظات يتولون بدورهم متابعة سير الانتخابات على أرض الواقع، ويقومون بدورهم في إمداد غرفة العمليات بالمعلومات اللازمة عن مواعيد فتح اللجان أمام جمهور الناخبين وكذلك اتباع الإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع انتشار عدوى كورونا، من خلال التعقيم المستمر للجان، وفرض ارتداء الكمامات والتباعد بين الأفراد داخل اللجنة الواحدة.

وحول دعم التنسيقية لمرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ، قالت إن التنسيقية دفعت بخمسة من شبابها كمرشحين في القائمة الوطنية، وغرفة العمليات المركزية توليهم اهتماما خاصا منذ الإعلان عن ترشحهم وحتى يوم الصمت الانتخابي حيث تابعت عمل حملاتهم الانتخابية خلال هذه الفترة وكذلك الخطاب السياسي الخاص بهم.

وخلال المؤتمر، جرى الاستعانة بمداخلات عدد من أعضاء التنسيقية المنتشرين في المحافظات لمتابعة سريان عملية التصويت، حيث قال ماجد طلعت من شبرا، إن مصر تشهد عرسا ديمقراطيا وهناك إقبال كبير على اللجان في شبرا، لافتا إلى أن تأمين اللجان على أعلى مستوى، مؤكدا أنه لم يلحظ أي تجاوزات خلال سير العملية الانتخابية بشبرا.

وقالت رشا أبوشقرة من أمام جامعة القاهرة، إن اللجان بمحافظة الجيزة بدأت عملها في التاسعة صباحا، مؤكدة أن العملية تسير بسلاسة وبانتظام ولا يوجد أي تجاوزات.

وقالت سالي أبوالنصر من محافظة الإسماعيلية أنها لم ترصد أي مخالفات منذ بدء عمل اللجان، مؤكدة أن العملية الانتخابية تسير بانتظام.

وقال عمر السلايمي من محافظة الأقصر، إن مختلف اللجان الانتخابية في المحافظة فتحت أبوابها واستقبلت الناخبين في التاسعة من صباح اليوم، وأكد أن اللجان اتخذت كافة التدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا، وأضاف أن كثافة التصويت في محافظات الجنوب عادة ما تكون منخفضة مع ساعات الصباح الأولى لكنها تزيد تدريجيًا مع انخفاض درجات الحرارة في المساء.

وقال أحمد البشبيشي من أمام مقر البرلمان، بشارع قصر العيني، إن عملية التصويت تسير بسلاسة شديدة في اللجان الانتخابية بمنطقة وسط البلد ولا توجد مخالفات تذكر ولا شكاوى من المواطنين.